Pezzella: “Abbiamo bisogno di punti. Col Sassuolo servirà la testa giusta”

Intervenuto a violachannel.tv, il capitano della Fiorentina, German Pezzella, si è soffermato sulla gara di mercoledì sera al Franchi contro il Sassuolo:

Dobbiamo rivedere la partita contro la Lazio e gli episodi che, purtroppo, ci hanno fatto tornare a casa senza punti. Dobbiamo pensare al Sassuolo, abbiamo tante partite in poco tempo. Abbiamo bisogno di punti e buone prestazioni. Dobbiamo affrontare la prossima partita con la testa giusta. Il Sassuolo ha grandi giocatori, sono appena sopra di noi in classifica, sarà una bella partita. Dovremo ripetere le cose giuste che abbiamo fatto contro la Lazio per portare a casa i tre punti.