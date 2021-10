Perinetti: “Vlahovic? Si parla tanto del procuratore, ma la firma sta a lui”

Fino a prova contraria, i procuratori agiscono mossi dalla volontà dei propri assistiti

Vlahovic? Se a gennaio la Fiorentina trova un attaccante per sostituirlo, magari lo farà. Il giocatore dovrebbe riconoscenza verso chi l’ha formato, verso la squadra che lo ha lanciato, ma ognuno reagisce a modo suo. Si parla tanto del potere dei procuratore in questa vicenda, ma Vlahovic ha tutto il potere di firmare o meno. Tuttavia il ragazzo è giovane e quindi è allettato dalla prospettiva di andare in club che magari disputa la Champions League. Magari potrebbe aspettare un anno o due per essere veramente pronto al salto nel grande calcio. Prima non era cosi. C’era maggior fidelizzazione col club, erano altri tempi, c’era il piacere di andare avanti con una maglia che ti aveva lanciato. Questo dipende anche dai grandi soldi che girano tra giocatori e procuratori, che non si lasciano scappare le occasioni della vita. I proventi di queste operazioni però non vengono reinseriti nel sistema calcio, ma vanno a finire nelle tasche dei procuratori. Il calcio da questo non ne trae beneficio”.