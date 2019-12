Intervenuto a TMW Radio, l’ex Ds del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato anche di Vincenzo Montella:

Montella nelle prossime due partite ha l’occasione di difendere la sua posizione, anche se saranno impegni difficili contro Inter e Roma entrambe da giocare al Franchi. Anche per i viola sta circolando il nome di Gattuso come quello di Prandelli per sostituire Vincenzo.