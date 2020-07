Perinetti: “Spalletti ha cullato il sogno Fiorentina, ma la dirigenza ha idee diverse”

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti a La Gazzetta dello Sport ha toccato anche alcuni temi relativi alla Fiorentina:

Nel prossimo mercato punterei sui gioielli made in Italy. Penso a Chiesa, Tonali e Castrovilli. Panchine Serie A? C’è agitazione, ma non penso si cambierà molto. A Firenze può essere duello tra ex romanisti con De Rossi e Di Francesco. Anche Luciano Spalletti ha cullato il sogno viola, ma la dirigenza ha idee diverse.