Perinetti sospende il giudizio: “Vlahovic-Piatek, bisogna vedere sul lungo…”

Le valutazioni sul passato e sul presente della Fiorentina

"La Fiorentina si è concessa due alternative dopo la cessione di Vlahovic: rilanciare Piatek o puntare su Cabral, che ha margini importanti. Il polacco è più pronto e ha avuto un impatto migliore, il calcio di Italiano arriva molto in area avversaria. Deve ancora migliorare nel lavoro assieme alla squadra, perché con un allenatore corale come Juric al Genoa ha fatto un solo gol su rigore in 8 partite. I numeri in parallelo con Vlahovic? Nel breve parlano in un modo, poi nel lungo periodo bisogna vedere..."