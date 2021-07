Perinetti: “Quando parlo di Antognoni vedo la Fiorentina. E oggi non è più così”

La nostalgia del navigato ds verso l'addio di Antognoni dal club viola: "Quando lo vedo, c'è la Fiorentina presente"

Intervenuto a TMW Radio, il direttore sportivo del Siena, e dirigente di lungo corso in Serie A, Giorgio Perinetti ha commentato l'addio di Giancarlo Antognoni dalla Fiorentina: "Quando parlo di Antognoni, vedo la Fiorentina. Oggi non è più così. Non posso entrare nelle considerazioni fatte da Commisso e Barone su quest'argomento perché non sarei corretto e non spetta a me. Ma quando passeggiavo per Firenze e incontro Giancarlo Antognoni, dico "oggi c'è la Fiorentina presente". Suona strano che non sia più così, perché per una vita l'ho visto rappresentare quei colori".