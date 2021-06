Perinetti: “Gattuso mi incuriosiva, ma anche Italiano è interessante”

Una soluzione diversa, ma non per forza meno intrigante per la panchina della Fiorentina

Redazione VN

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto a TMW Radio, riservando qualche battuta anche alla Fiorentina:

"Mi incuriosiva Gattuso alla Fiorentina, e invece... Il risultato è sempre sovrano e questo spiega tutti questi cambi. C'è stato un effetto clamoroso, c'è un grande ricambio e interesse. Di solito la continuità porta dei vantaggi, di sicuro vedremo un campionato interessante. Italiano? Ha fatto ottime cose, si è messo in evidenza poi con lo Spezia, anche lui è interessante".