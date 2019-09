Perinetti celebra Castrovilli: “La sua crescita ha pochi limiti”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Ribery? Non mi ha sorpreso, ha sempre giocato a grandissimi livelli, non dubitavo nè l’impegno nè la personalità. Molto bello vedere che ha ancora grandissimo entusiasmo, si è calato in questa nuova avventura con voglia e personalità. Questi campioni possono dare tantissimo, anche sul piano atletico e verso la squadra, che verso loro stessi. Zurkowski? L’avevamo seguito con il Genoa, ma probabilmente era una destinazione che poteva non essere sufficiente per lui. Ha grandi qualità strutturali, si butta molto dentro, quindi ancora potrebbe non avere grande equilibrio tattico. Può migliorare però, ha grandi qualità. Castrovilli? Un giocatore fantastico, a Juric lo feci vedere. Ha straordinarie qualità, corre molto, ha inserimento, tiro, se ha voglia di affermarsi veramente ha pochi limiti nella sua crescita. Montella? Il mondo del calcio è troppo affrettato nel dare giudizi.”