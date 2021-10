Percentuale stranieri in A, viola a metà classifica. E in Europa…

Dallo speciale studio sulle percentuali di stranieri in Serie A, la Fiorentina è a metà classifica. Ma tre italiane primeggiano in Europa

Che l'utilizzo degli stranieri in Serie A sia massiccio non ci sono dubbi, ma in alcuni casi la percentuale raggiunge livelli molto alti. Lo testimonia uno studio del CIES, che si è occupato di censire l'utilizzo globale dei giocatori non italiani nelle rose di Serie A. In questa speciale classifica la Fiorentina si assesta al decimo posto, con il 64,1%, subito dietro alla Juve (65,8%) e davanti al Cagliari (63,5%).