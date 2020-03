Per Sinistra Progetto Comune “Sul Franchi si naviga a vista”

“Questa mattina la Commissione Sport e Cultura si è riunita allo stadio Artemio Franchi con i tecnici del Comune, tra cui l’ingegner Alessandro Dreoni. Presenti anche il presidente ed i consiglieri del Quartiere 2.

Indipendentemente da quello che sarà il futuro del Franchi, le condizioni attuali necessitano di un restauro e/o restyling con copertura. Dalle risposte date alle domande dei consiglieri – sottolineano Antonella Bundu e Dimitrij Palagi – si evince come abbandonare Campo di Marte per l’ipotesi di uno stadio al Mercafir sia soprattutto una volontà politica, gestita male. Si capisce come non sia stata fatta alcuna ipotesi seria sul futuro del Franchi e dall’area di Campo di Marte. Soprattutto non ci è dato sapere come faremo fronte al milione e centomila euro (€‪1.100.000‬) che rappresenta la quota attuale che la Società Viola versa ogni anno nelle casse della città, per la manutenzione e per il personale dell’Artemio Franchi. Alla domanda su chi potrebbe usufruire dello stadio, oltre agli spettacoli già esistenti, ci è stato risposto – concludono Bundu e Palagi – che si potrebbe giocare a rugby ma questo sport non potrebbe mai garantire e sostenere i costi di manutenzione dello stadio”.