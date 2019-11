Nessun accertamento questa sera per Franck Ribery, nonostante all’inizio si pensasse ad un trasporto iper-veloce del fantasista francese in quel di Careggi. Il francese farà il punto della situazione con lo staff medico viola nella giornata di domani, sperando che il colpo alla caviglia ricevuto da Tachtsidis non sia nulla di grave, considerando anche e soprattutto il ciclo di ferro che attende la Fiorentina nelle prossime settimane.