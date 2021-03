Per non dimenticarli: i 10 peggiori acquisti del decennio (finale)

Approfittiamo della sosta per proporvi un sondaggio particolare: abbiamo scelto gli acquisti delle ultime dieci stagioni che hanno reso meno con maglia della Fiorentina e siccome purtroppo non sono pochi abbiamo deciso di dividere in due semifinali il sondaggio/contest. Dopo le due manche di semifinale che hanno visto laureare i dieci finalisti oggi passiamo alla finale con i magnifici 1o Toledo, Schetino, Pjaca, Rasmussen, Kokorin, Benalouane, Iakovenko, Brillante, Santiago Silva e Tino Costa. Le stagioni sono state equamente divise fra Pantaleo Corvino 2011/12 e poi dal 2016 al 2019 e Daniele Pradè dal 2012 al 2016 e poi da 2019 ad ora. Per quanto riguarda Kokorin la vostra valutazione che lo ha portato in finale è solamente una previsione di quello che il russo potrà o non potrà fare in viola

LA FINALE