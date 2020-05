Fiorentina: giornata di test medici a Sesto in attesa dell’allenamento di domani

Giornata senza allenamento ma con test medici per verificare la propria situazione sanitaria e scongiurare che vi possano essere contagiati al Coronavirus quella odierna in casa Fiorentina I viola si sono recati, come già era avvenuto nei giorni scorsi (CLICCA QUA), in un poliambulatorio medico a Sesto Fiorentino per effettuare i test, prima di usufruire di 24 ore di libertà. Gli allenamenti per la squadra di Iachini riprenderanno infatti soltanto domani pomeriggio, con una nuova seduta collettiva. Lo riporta Itapress