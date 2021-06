“Per Italiano Firenze sarebbe una bella sfida. Pradè? Va chiarito il suo ruolo”

Angelo Giorgetti dice la sua sui temi caldi intorno alla Fiorentina

Angelo Giorgetti , giornalista de La Nazione, è intervenuto in A pranzo con il Pentasport in Onda su Radio Bruno. Giorgetti ha commentato le ultime notizia di casa Viola:

Antognoni? Anche su di lui la situazione è delicata, però con Giancarlo serve grande rispetto. Parliamo di un autentico idolo. Ciò che posso dire è che se fossi stato alla Fiorentina, non avrei mai voluto creare una situazione del genere in questo momento. Pradè? Il suo ruolo andrà chiarito. Vedremo come uscirà quando saranno note le motivazioni dello strappo con Gattuso.