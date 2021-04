Per i frequentatori del nostro forum. Le info

Abbiamo chiesto di dare la massima priorità alle criticità emerse nel forum e due problemi su tre sono stati risolti.

Il cambio di grafica non è stato semplice e tuttora sussistono dei problemi che sono in via di risoluzione e di questo chiediamo scusa a tutti i nostri lettori, ma credeteci siamo arrabbiati quanto voi. Abbiamo chiesto però ai tecnici di dare la priorità ai problemi che sono emersi per il forum sempre molto frequentato. Al momento i commenti sono tornati direttamente sotto la notizia e da questo pomeriggio è stato risolto anche il problema relativo alla lettura di tutti i commenti e non solo dei primi cinque. Resta la fastidiosa mancanza del nickname che verrà risolta nei primissimi giorni della prossima settimana. Vi chiediamo un po' di pazienza ma quando vengono fatti dei cambiamenti non tutto è perfetto. Nel frattempo speriamo che la nostra Fiorentina possa farci sorridere e commentare una buona prestazione. Vogliamo pensare positivo anche in questo caso.