L’avventura di Kevin Diks in Italia non è stata decisamente fortunata: dopo il suo arrivo alla Fiorentina, infatti, il giocatore non è mai riuscito a mettersi in evidenza anche a causa di qualche infortunio. Dopo l’ultima esperienza all’Empoli – anche qui senza partite ufficiali – l’ex Vitesse è pronto a tornare a Firenze dopo la fine del prestito.