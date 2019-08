Pedullà: “Tempi lunghi per Simeone, ma da venerdì i prezzi si abbasseranno. Ancora aperta per De Paul”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Il presidente ha tenuto una porta aperta su De Paul, e questo mi sembra già positivo. Gli accordi tra Udinese e Fiorentina ancora sono in corsa, stanno cercando di capire quale sia la soluzione migliore, con i viola pronti ad investire 30 milioni. Difesa? Ancora siamo sui nomi di Tonelli e Caceres, con il primo che Napoli chiede una cifra alta, mentre l’ex Juve si può prendere anche da dopo la chiusura del mercato. Su Chiriches c’è il Sassuolo, che è pronto a spendere più di 10 milioni, mentre la Fiorentina per Tonelli non va oltre il prestito con diritto di riscatto. Esuberi? Qualcosa accadrà, sopratutto da venerdì, che è il giorno in cui i prezzi si abbasseranno. Cristoforo potrebbe aver convinto Montella a non privarsene, tenendolo come riserva. Anche Gori negli ultimi giorni potrebbe partire, probabilmente in B. Simeone? La situazione potrebbe andare avanti anche fino a lunedì, con la Samp che prenderà uno tra lui e Defrel, a meno che non esca anche Gabbiadini. Berardi? Era pronto ad accettare la Fiorentina, ma il Sassuolo lo ha forzato a rimanere.”