Pedullà: “Simeone fra Samp e Cagliari, due ore e sapremo. De Paul? Mi aspetto l’accelerata”

Questo il consueto punto di mercato sulla Fiorentina con Alfredo Pedullà su Radio Bruno:

Per Simeone siamo alla giornata buona. In questo momento vuole la Samp pur avendo una buona offerta dal Cagliari. I blucerchiati ieri hanno strappato il sì del giocatore con un’offerta non superiore ai 14 milioni, poi i sardi si sono spinti a 17. Credo che il Cholito sia più intrigato da Genova anche se non ha la certezza del ruolo. Nel giro di un paio d’ore prenderà la sua decisione. Ha voglia di rivincita dopo una stagione complicata e con questa cessione i viola avrebbero un tesoretto da investire. De Paul? I contatti con l’Udinese sono stati mantenuti e intanto Raphinha è stato blindato in Portogallo dallo Sporting. Mi aspetto un’accelerata per il bianconero. Ieri Caceres era il preferito: mi aspetto De Paul più uno, mentre Llorente aspetta il Napoli. Viviano? Il Cagliari deve prendere un portiere, è in corso la risoluzione con i lusitani. Penso che possa essere il prossimo titolare dei sardi.