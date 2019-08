Pedullà: “Ribery, contratto accettato. Simeone può non essere sostituito, ecco le tre mosse della Fiorentina””

Alfredo Pedullà e il consueto punto sulle trattative della Fiorentina, in onda su Radio Bruno Toscana:

“Per Ribery la strada è quella di chiudere entro stasera per poi programmare il resto. Il contratto è stato accettato, sabato si gioca. L’aspetto più tosto non è stato quello economico, ma quello burocratico. Se Ribery avesse voluto guadagnare sarebbe andato sotto qualche palma, invece è stimolato da questa avventura. C’è stato un gran lavoro ai fianchi.

Suso? Il Milan lo considera incedibile, ma deve mettergli a posto il contratto entro il 2. Va seguito anche Berardi, lo stesso varrebbe per Politano, ma con l’arrivo di Sanchez all’Inter lui sarebbe la quarta punta e non un esterno. Su Laxalt è volata a due con l’Atalanta, Gasperini stima l’uruguaiano. La posizione dell’Inter su Politano la conosciamo, escludo che possa prendere un altro attaccante (Llorente più verso Napoli).

Dalbert gradirebbe molto tornare a casa, balla la cifra de prestito, oneroso oppure con diritto di riscatto. Simeone non è intrigato né dall’estero né dal Cagliari, meglio la Samp, ma lo scambio con Gabbiadini non convince la Fiorentina. Allora la Samp deve prima piazzare Manolo. Ci sta pure che Simeone venga ceduto per rafforzare le fasce e affidarsi a Vlahovic-Boateng nel mezzo. In questo momento non mi risulta ci sia nessun attaccante centrale in ballo per i viola, piuttosto un altro esterno oltre a Ribery. Adesso la Fiorentina si dedicherà all’uscita di Biraghi e a Ribery, poi altre uscite, infine qualche altro colpo, ci saranno prezzi di saldo.”