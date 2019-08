Pedullà: “Nainggolan, niente regali dall’Inter. Demme: nessun problema, per Simeone con l’offerta giusta…”

Il punto di mercato su Radio Bruno Toscana con Alfredo Pedullà:

“Con Demme nessun problema, l’operazione è da chiudere col Lipsia più che con lui, che apre alla Fiorentina. L’ingaggio di Demme si aggira sul milione e otto, con lui sicuramente arriverebbe un altro centrocampista, Nainggolan o chi per lui.

Simeone credo abbia intuito che davanti alla proposta giusta verrebbe messo sul mercato; Ceccherini ha timide offerte, mentre il Pescara ormai sta un po’ mollando Sottil, che ha convinto.

L’Inter ha talmente tanti problemi in attacco che adesso a Biraghi non ci pensa neanche lontanamente. A me risulta che Nainggolan voglia il Cagliari, ma i sardi offrono meno di tutti. C’è anche la Samp, ma il club blucerchiato non ha appeal; la Fiorentina è più avanti, ma chiunque voglia il belga dovrà accollarsene l’ingaggio. Con la situazione legata ad Icardi in corso, i nerazzurri non possono permettersi regali…”