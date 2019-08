Pedullà: “La Fiorentina farà un grande investimento in mezzo. Biraghi? L’Inter ci pensa”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento a Pentasport di Radio Bruno Toscana per riportare gli ultimi sviluppi e aggiornamenti riguardanti il mercato della Fiorentina:

“Borja Valero? La Fiorentina farà un grande investimento a centrocampo e lo spagnolo non lo sarebbe di certo. Berge lo sarebbe sicuramente. Una volta chiuso il mercato inglese, si andranno a delineare a molte trattative fin qui bloccate. Su Politano non penso sia incedibile, al di là del momento non penso che avrà grande spazio nell’Inter. Biraghi? La società nerazzurra ha fatto sicuramente un pensiero al terzino sinistro della Fiorentina, anche perchè ha bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra.

Boateng, Lirola, Badelj sono state operazioni importanti e mirate. Non è il momento di dare un giudizio al mercato della Fiorentina. E’ ancora presto, ci sarà tempo”.