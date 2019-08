Alfredo Pedullà ha analizzato come di consueto i temi salienti del mercato della Fiorentina per Radio Bruno Toscana:

“Vi dico la mia: di solito quando chiudi un colpo così, a due-tre giorni dalla prima di campionato, lo fai partire dalla panchina. Poi lo spessore è quello che è, vediamo. Vorrei essere lì domani sera per la festa di Ribery, l’entusiasmo non ha prezzo, è un top player. Posso immaginare quanto sia importante per Firenze tornare a sognare dati alla mano e non solo in teoria. La maglia già in vendita è un segnale fortissimo.

Adesso trenta milioni: un esborso per un altro esterno offensivo, è confermato. Non c’è ancora una scaletta gerarchica, ma Berardi ha un ruolo prioritario, tanto che il Sassuolo è in cerca di un altro attaccante. Berardi piace a Montella, ha le caratteristiche giuste per inserirsi nel 4-3-3. In ordine cronologico abbiamo per ultimo Politano, quarto attaccante dell’Inter che sarebbe un esterno e non una seconda punta, Suso (che tengo vivo solo per la storia del contratto da rinnovare), De Paul che è complicato perché l’Udinese è un osso duro con cui trattare. Berardi è un bravissimo ragazzo, la palla passa al Sassuolo. Se la vogliamo mettere sul sentimentale, troverà l’amico Benassi. La volontà c’è, credo che la serenità faccia la differenza su qualsiasi situazione.

Simeone riflette. La Samp 90 su 100 prende Defrel e cerca di piazzare Gabbiadini; lui e il Cholito ce li portiamo dietro fino alla fine. Biraghi-Inter senza fretta, Dalbert è promesso al Nizza e si può chiudere la prossima settimana. Murru piace molto, ma la quotazione è altissima, si parla di 18 milioni. Cristoforo oggi è più dentro che fuori: l’uruguaiano fa parte dei 6 centrocampisti oggetto delle rotazioni, Dabo n0. Ci vorrà pazienza.”