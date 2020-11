Pedullà: “E’ passato un anno e mezzo, il progetto viola riparte (quasi) da zero”

Su gazzetta.it, Alfredo Pedullà scrive a proposito dell’arrivo-ritorno di Cesare Prandelli: “Rocco Commisso quasi un anno e mezzo dopo: è come se il progetto Fiorentina dovesse ancora partire… E c’entra il mercato, ricco di spunti ma incompleto e quindi incompiuto“. Già, perché se da una parte il patron viola in questi quasi diciotto mesi di Fiorentina ha speso ed investito molto, è anche vero che non è riuscito a regalare alla sua formazione un vero bomber. Pedullà, non a caso, ricorda due attaccanti su cui la Fiorentina ed il suo d.s. Daniele Pradè avevano tentato l’assalto in extremis: Milik e Gervinho.