Pedullà: “Sassuolo pronto a vendere Duncan, c’è anche il Milan. Pedro? Flamengo avanti”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana:

Cutrone era la situazione più semplice da chiudere. Pedro? Il Flamengo è in vantaggio (come anticipato da VN), il giocatore vuole andare lì. Si sta concretizzando la staffetta. Centrocampo? Su Duncan da ieri sera c’è anche il Milan. Kessié invece piace all’Inter anche se la priorità è Vidal: dovesse partire lui, il Milan potrebbe puntare sul centrale del Sassuolo. I neroverdi sono entrati nell’ottica di accontentare il giocatore che sta avendo poco spazio. Solitamente loro non vendono a gennaio, ma questa volta potrebbero farlo. Difensore? Non ci sono aggiornamenti di giornata, Bonifazi ha giocato ieri sera col Torino e ha fatto bene. In serata potrebbero esserci novità.