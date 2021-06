Pedullà: “Dalle Mura, accordo con la Reggina per il rinnovo del prestito”

Il diciannovenne dovrebbe rimanere in Calabria

Christian Dalle Mura dovrebbe rimanere parcheggiato in prestito alla Reggina anche nella prossima stagione. A riportarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà che comunica, attraverso un tweet, che Viola e amaranto sono arrivati ad un accordo sul rinnovo del prestito. Il difensore diciannovenne, arrivato a Reggio Calabria a gennaio, ha collezionato 9 gettoni in serie B in questa stagione.