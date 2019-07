Pedullà: “Da quando rientrerà Pradè si inizierà a lavorare seriamente”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

“Chiesa è in un imbuto, e difficilmente ne uscirà bene o come vorrebbero i tifosi. Il rinvio non è stata una cosa semplice, e non ci interessa nemmeno il linguaggio del corpo, questa cosa sta logorando. Chiesa avrebbe dovuto parlare con chiarezza fin da subito, ora la situazione sta diventando stucchevole. Ieri Barone è stato inequivocabile e incontrovertibile, credo che quello sia il punto fermo. Rafinha? Può essere un’idea, ma ancora il mercato è un po’ fermo. Pradè in America sta lavorando, ma prima di parlare di acquisti dobbiamo concludere la matassa Chiesa, poi quando tornerà avrà le idee precise sul budget e si inizierà a lavorare seriamente”