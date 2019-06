Pedullà: “Viviano ha un impegno con la Fiorentina. Pezzella e Milenkovic verso la conferma”. Su Chiesa e Veretout…

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento con A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana per riportare le ultime indiscrezioni riguardanti il mercato della Fiorentina:

“A livello calcistico Commisso vuole e deve imparare a fare calcio e prima di sbilanciarsi fa bene a contare fino a dieci. Con Chiesa invece si è spinto molto e ora ci si aspetta il risultato dopo le molteplici dichiarazioni rilasciate ai media. Con la forza si fa tutto ma nel calcio e soprattutto in questo caso preferirei non agire con quest’ultima.

Veretout? La Roma la vedo più defilata ad oggi. Nella testa del giocatore c’è il Milan ma il Napoli, sistemata la trattativa relativa a Manolas, è pronto a tornare alla carica sul francese. La Roma ha molte situazioni interne complicate a cui dare la massima priorità.

Viviano ha dato un impegno alla Fiorentina e lo posso confermare. Non sono sicuro che la Fiorentina ripartirà con due portieri giovani come Lafont e Dragowski. Per il polacco la Fiorentina ha rifiutato 14-15 milioni dal Bournemouth, mi domando come possa accettare un’offerta da parte del Lecce sicuramente più inferiore.

Perin? La vedo come soluzione eccessiva e che ora non avrebbe senso. Un conto è Viviano che può far anche da traghettatore, ma escludo altre soluzioni come quella del portiere bianconero.

Pezzella? Direi che è abbastanza indirizzato alla permanenza, come Milenkovic. I punti di domanda in casa viola possono essere più Biraghi, Simeone e lo stesso Chiesa.

Obiang? Sabatini lo vuol portare al Bologna ma, come è successo alla Fiorentina in passato, dovrà trattare con il West Ham che è una società ricca”.