Pedullà: “Commisso definitivo su Chiesa, ma dovrà comunque convincerlo a restare”

Di seguito le parole di Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Traorè è un rimpianto, è un 2000 di grande tecnica e personalità. Ma è evidente che se aspetti per un cavillo forse esagerando anche un po’ poi arrivi qualcuno che te lo soffi sotto il naso. Veretout? L’unica cosa sicura è che dalle parole di Commisso lui sia sul mercato, altrimenti il suo agente non avrebbe fatto i due-tre incontri che ha fatto in questi giorni. Commisso su Chiesa? Per me è stato definitivo, ha certificato la sua ambizione, però bisogna sempre convincere il ragazzo. Cutrone? Mi stupirei se lo svendessero, al momento lo vedo più dentro che fuori dal Milan”.