Pedullà: “Ci vogliono quattro sessioni di mercato per vedere la luce. A centrocampo sta uscendo fuori qualche novità”

Il punto di calciomercato con Alfredo Pedullà in collegamento con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Il fine settimana difficilmente porta novità, lo avevamo detto, Ceccherini è bloccato, Duncan rimane difficile e sta uscendo fuori anche qalcos’altro. Bonifazi non ha ancora accettato del tutto la SPAL. Da lunedì si rientrerà nel vivo. Siccome hai comprato solo Cutrone non vuol dire che sia un giocatorino, non facciamo polemiche sempre su qualsiasi cosa. Non paragoniamo poi il mercato dell’Inter con quello della Fiorentina. Ci vogliono quattro sessioni di mercato per vedere la luce; siamo alla seconda, e la prima è stata fatta cinque minuti dopo il closing. Bisogna avere pazienza, non mettere fretta, perché Commisso farà il suo mercato quando ne avrà le possibilità. ”