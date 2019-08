Pedullà: “Berge profilo primario per il centrocampo. Politano piace”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in collegamento ai microfoni di Anteprima Pentasport su Radio Bruno Toscana. Queste le dichiarazioni di Pedullà sul mercato della Fiorentina:

“Badelj di ritorno a Firenze con un prestito leggermente oneroso e un riscatto per una cifra complessivi tra i 7 e gli 8 milioni. Dopo appena un anno dal suo addio, credo sia stato un grande errore lasciarlo andare via. L’esperienza di Badelj alla Lazio è al capolinea, anche perchè il giocatore stesso ha spinto per tornare a Firenze.

Berge? Penso sia un profilo di primaria importanza sia da un punto di vista della struttura fisica, talento, margini di miglioramento, investimento. Attenzione al mercato inglese che potrebbe regalare alcune sorprese prima della chiusura. Ad oggi per il giocatore ci vogliono 23-25 milioni ma tra una decina di giorni il cartellino potrebbe scendere di 4-5 milioni, considerando anche il fatto che il contratto del giocatore scade nel 2021. Gli altri due profili come possibili acquisti a centrocampo sono quelli di Ronger e Demme.

Politano è un profilo che piace molto ma anche molto costoso. Serve aspettare la fine del mercato inglese che potrebbe sbloccare molti scenari anche in Italia.

Simeone? Non ho aggiornamenti riguardanti svolte importanti sul centravanti argentino. Spetta a lui scegliere e decidere il futuro. Biraghi la ritengo una questione aperta con una situazione tutta da scoprire. C’è la possibilità di rinnovare cosi come quella di una sua cessione”.

P,S, Per un nostro errore le parole di Pedullà su Badelj sono state male interpretate. L’errore è stato non riuscire a trattenerlo lo scorso anno e non riprenderlo adesso. Ci scusiamo con i nostri lettori e con Alfredo Pedullà (Saverio Pestuggia)

