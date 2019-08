Pedullà: “Berardi, il Sassuolo non ha bisogno di vendere, prezzi alti. Dalbert vuole il Nizza, scambi bloccati”

Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto sul mercato della Fiorentina per Radio Bruno Toscana:

“La cosa che mi ha colpito di più è che lo sguardo di Ribery durante la conferenza stampa regalava assist: era come se stesse già giocando, ha una grandissima voglia ed entusiasmo. Accade come quando Ronaldo va alla Juve, che dopo tutti chiedono di seguirlo.

Tengo caldo il nome che ho già fatto: Berardi. Il Sassuolo dovrebbe prendere un sostituto, su Defrel attendiamo sviluppi visto che c’è bagarre con la Sampdoria. Le altre piste per la Fiorentina sono più complicate per un motivo o per un altro, Berardi è il più vicino. La disponibilità c’è, un prestito abbastanza oneroso con riscatto dilazionato; la volontà del ragazzo c’è, manca quella del club, che non ha bisogno di vendere e va su cifre importanti. Per l’esterno del Sassuolo è il momento giusto per inseguire nuove ambizioni.

Su Dalbert non mi sposto: non ho notizie di un’apertura alla Fiorentina, ma solo al Nizza, che dovrebbe però soddisfare le richieste dell’Inter. Finché Dalbert avrà in testa il Nizza, non si farà lo scambio; poi, se gli diranno di scordarsi Nizza, si vedrà. Ad oggi, tutte le situazioni di scambio sono bloccate, così come Gabbiadini-Simeone”

