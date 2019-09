Pedro, prosegue il rodaggio: ancora in campo con la Primavera

L’attesa per vederlo in campo accanto a Chiesa e Ribery è tanta. Del resto Pedro è stato uno dei colpi più onerosi del mercato estivo della Fiorentina. Ma ci vorrà ancora pazienza, perchè il brasiliano è indietro dal punto di vista della condizione fisica. Tanto che si prospetta un nuovo impiego con la Primavera di Bigica, come già accaduto contro l’Inter. Secondo il Pentasport, infatti, Pedro dovrebbe scendere in campo domani al Franchi contro la formazione giovanile della Roma.

