Pecci: “Pulgar è un equilibratore, non un regista. Rosa incompleta, aveva ragione Iachini”

L’ex viola Eraldo Pecci ha parlato a Lady Radio:

Pulgar? È un equilibratore, non un regista. Mi dispiace per Iachini ma son contento per Prandelli, alla rosa manca qualcosa. Aveva ragione Iachini, mancano un regista e una punta. A calcio puoi giocare bene quando vuoi ma se non segni non prendi punti. Serviva uno che giocasse davanti alla difesa per far scorrere il gioco. Borja Valero regista? Lo può fare ma negli ultimi anni ha avuto meno spazio, ha esperienza ma non so in che condizioni sia.