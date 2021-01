Pecci: “Prandelli? Gli allenatori si adeguano ai giocatori che hanno. Il Franchi…”

Eraldo Pecci è intervenuto al Pentasport per presentare la partita contro Torino e Fiorentina:

Questa è una stagione anomala, ma è uguale per tutti. Presidenti americani? Sono arrivati in diverse piazze italiane, ma dovranno fare i loro calcoli perchè di questi tempi è necessario valutare bene gli investimenti. Stadio Franchi? Le cose vanno fatto per bene con gente competente, per Firenze è importante trovare una persona che porti soldi e che dia la possibilità di sviluppare l’economia. Nicola e Torino sono due uomini che hanno una storia alle spalle, io sono dell’idea che i tecnici si adeguano ai giocatori che hanno, vincono sempre le squadre più forti