Pecci: “Italiano mi piace, ma lo Spezia ha gli stessi punti dell’anno scorso”

L'ex viola parla di Italiano e non solo alla vigilia di Juventus-Fiorentina

Alla vigilia di Juventus-Fiorentina a Radio Bruno è intervenuto l'ex viola Eraldo Pecci : "Italiano? Mi piacciono gli allenatori che se la giocano ma non gli darei troppi meriti perché poi gli darei troppe colpe. Alla fine la differenza la fanno i giocatori, lo Spezia su per giù ha i punti dell'anno scorso e non è lo Spezia di Italiano, segno che qualche giocatore buono c'era anche l'anno scorso. Lì a Firenze ha fatto un capolavoro a livello di entusiasmo attorno alla squadra, ma alla fine bisogna capire che non può fare gol, se avesse ancora Vlahovic e qualche altro giocatore top anche lui diventerebbe super.

Milenkovic-Igor? Sono una delle coppie più belle del campionato, l'allenatore è stato bravo a dargli fiducia, ma se i giocatori non ti hanno niente dentro non fai niente, puoi mettere il tecnico più forte del mondo alla Salernitana, ma retrocede. Possibilità per la Coppa Italia? Ad oggi c'è speranza, non c'è una squadra nettamente più forte dell'altra, te la puoi giocare anche con Inter e Milan. La Juve gioca male? Non so cosa significhi 'giocare bene', penso che vincere 1-0 significhi raggiungere il risultato e esserti giocato meglio le tue carte".