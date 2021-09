Pecci: “Fiorentina, rosa da metà classifica. E tra Berardi e Orsolini…”

L’ex centrocampista del Torino e della Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, per commentare l’attualità di casa viola. Il centrocampo è stato il tema centrale...

L'ex centrocampista del Torino e della Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, per commentare l'attualità di casa viola. Il centrocampo è stato il tema centrale della sua analisi: "La grande abbondanza di centrocampisti a disposizione di Italiano? Ne ha tanti, sì, ma i giocatori della Fiorentina sono giocatori che valgono una squadra prima nella parte destra della classifica o nona, decima nella parte destra. Pulgar non ha le spalle per tenere un grande centrocampo, è un bravo ragazzo, calcia bene i piazzati, ma complessivamente non lo ritengo un grande centrocampista. Con Torreira potrebbero trovare una buona chimica. Berardi o Orsolini? Mi sarebbe piaciuto molto di più vedere in viola il primo, intanto perché Orsolini non matura, e poi perché non mi piace quando i giocatori si buttano a terra dopo i contrasti...".