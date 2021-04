Pecci: “Amrabat non sa costruire gioco, deve recuperare palla e ripartire”

Il giudizio di Pecci ex viola e regista di grande bravura sul ruolo che ricopre Amrabat

L’ex viola Eraldo Pecci è intervenuto a Lady Radio. Ecco le sue parole: "La Fiorentina se deve fare gioco va in difficoltà, se invece subisce e si adatta fa la sua partita. Contro il Sassuolo mi aspetto un gioco migliore dei viola. Prestazioni e punti son cose diverse, se fai gare in continuità prima o poi fai punti. Se ti accontenti di vincere giocando male vai poco lontano. Iachini? Il ritorno è stato dettato da circostanze. Pulgar? A volte è rimasto fuori, Iachini vede tutti ogni giorno e può scegliere al meglio. A me piace Amrabat, ma non deve costruire gioco. Deve mettersi in condizioni di recuperare palla e ripartire, non deve fare la partita. Se lo metti nell'Inter al posto di Gagliardini diventa un fenomeno, tutto dipende da quello gli chiedi di fare".