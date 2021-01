Pecci: “A Castrovilli serve leadership. Amrabat? C’è un motivo per le sue difficoltà”

Doppio ex di Napoli e Fiorentina, Eraldo Pecci è intervenuto a Lady Radio:

La Fiorentina sta migliorando con Prandelli, ci son prove che danno coraggio ma anche le retromarce come dopo la vittoria di Torino. Castrovilli? Ha le qualità per diventare un grande giocatore, per diventarlo deve trovare continuità. Secondo me gli serve anche più carattere e leadership, quando le cose si fanno difficili sparisce un po’. Ma è normale, è giovane. Amrabat? Ha fatto un po’ di fatica ad inserirsi, non è facile lasciare una squadra sempre aggressiva e adattarsi alla nuova squadra. Credevo potesse dare di più, ma son convinto che riuscirà a recuperare. Napoli? Se Firenze è un ambiente difficile, Napoli anche di più. La squadra tira molto ma segna poco, gli manca una punta. Domenica può succede tutto.