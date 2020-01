Pazienza: “La Juve prende sempre gol, rispetto alla Fiorentina ha una settimana per preparare la gara”

A TuttoJuve.com ha parlato Michele Pazienza, doppio ex di Juventus e Fiorentina che si affronteranno domenica prossima.

La sensazione è questa, la Juventus in un modo o nell’altro prende sempre gol. E’ un po’ una caratteristica della squadra di Sarri, anche se era riuscita a ricompattarsi evitando così di subire troppo difensivamente parlando. Credo sarà importante questa settimana per ritrovarsi, i bianconeri non hanno partite infrasettimanali e così potranno preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina del prossimo week-end.