Pazienza: “Chiesa? Mi auguro sia rimasto perché lo ha voluto e non per la forza della società”

L’ex viola Michele Pazienza ha parlato a TMW Radio: “Badelj e Pulgar? Il secondo è importante, così come il primo. Va fatto comunque un ringraziamento ai Della Valle e anche a Commisso, che ha riportato un po’ di entusiasmo. La passata stagione c’è stata un po’ di confusione, cambiare Pioli nel finale non è servito. Montella aveva un modulo diverso e ci voleva tempo. Per fortuna l’ha confermato, capendo che ha bisogno di lavorare per dare un’idea di gioco. Chiesa? Mi auguro che sia rimasto perché lo ha voluto lui e non per la forza della società. Se uno rimane controvoglia è un danno e non un vantaggio”.