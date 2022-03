Pasqual: “Sempre un piacere immenso ricordare Davide. Sull’attualità viola…”

Le parole dell'ex Capitano, sceso in campo quest'oggi nella sfida tra Glorie Viola e Curva Fiesole nel ricordo di Davide Astori

"E' sempre un immenso piacere ricordare Davide. Anche se ovviamente in una giornata triste visto che sono passati quattro anni dalla sua scomparsa. Però è giusto avere la volontà da parte di tutti di continuare a ricordarlo per come era come giocatore, ma anche fuori dal campo. E' stato un giocatore che ci ha accomunato. Ripeto, è bello voler ricordarlo all'interno della Fiorentina perchè è venuto a mancare un simbolo. Venuti? Ha provato un'amarezza incredibile. C'è la possibilità subito di potersi rifare domani, come nel ritorno a Torino. I Viola hanno dimostrato di poter fare un bel calcio e di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra creando tanto. E' normale che quando lasci qualcosa alla Juve puoi pagare dazio, ma se la strada è questa. Biraghi? Sta facendo un grandissimo campionato. Si sta dimostrando un uomo chiave della Fiorentina. Non solo per i gol, ma per ciò che trasmette ai suoi compagni. La Fiorentina ha trovato un degno capitano a cui auguro di guidare questa squadra. Europa? La squadra sta facendo qualcosa di straordinario, non devono porsi limiti. La cosa più importante è che se sono riusciti a trasformare la grande depressione dello scorso anno in entusiasmo"