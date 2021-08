Pasqual: “Nastasic sarà importante. Vlahovic? Se l’Inter ha ceduto Lukaku…”

L'opinione dell'ex capitano viola: "Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"

"Nastasic? Sarà un calciatore importante per la Fiorentina anche se Pezzella era il capitano e quindi un leader dello spogliatoio. Sicuramente sono due giocatori diversi e non so se Italiano vorrà modificare qualcosa. Con calciatori intelligenti lo puoi fare in corso. Se la società riuscisse a togliere Milenkovic dal mercato, la rosa avrebbe una struttura solida e non ci sarebbe bisogno di reinvestire soldi per acquistare altri giocatori ancora".