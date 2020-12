Pasqual: “Mi auguro che la Fiorentina abbia tolto i freni, in attacco…”

Intervistato da Tmw Radio, l’ex terzino sinistro e capitano viola Manuel Pasqual ha parlato anche di Fiorentina:

Spero che con la vittoria conquistata contro la Juve la squadra abbia tolto i freni, sicuramente come valore assoluto è da metà classifica in su. Li vedo più forti rispetto alla posizione che hanno adesso. Adesso ci sono tre partite fondamentali, un vero e proprio crocevia per la stagione. Con il mercato, chi farebbe comodo ai viola? Penso sicuramente a Milik, adesso Vlahovic si è sbloccato, ma alla squadra manca un bomber vero. Anche se il polacco d’ingaggio costa molto…