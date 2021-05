Pasqual: “La Fiorentina deve tornare in alto. Fascia DA13? Non c’è secondo fine”

Le parole dello storico capitano viola che ricorda Davide Astori

Presente all'inaugurazione del murale per Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: "Davide è stato importante per Firenze e per la Fiorentina. La fascia da capitano? Spero che la Lega ci ripensi e permetta di continuare ad indossare alla Fiorentina la fascia speciale in onore di Davide. Non è marketing, non c'è nessun secondo scopo, c'è solo il desiderio di ricordare un grande capitano. Mi auguro che a bocce ferme ci sia la possibilità di dar continuità a questo ricordo".

Poi continua: "Rappresentare Firenze è un orgoglio, sai di avere le spalle un flusso di tifoso ed un popolo che vive di Fiorentina. Credo sia una grande responsabilità, perché Firenze è sulla bocca di tutti. Non so chi sarà il nuovo capitano, spero un calciatore che anche se non è un top-player, porterà in alto il nome di Firenze. Io come tutti quelli che tengono a questi colori voglio vedere la Fiorentina più in alto possibile. Sono stati fatti errori in queste ultime due stagioni, l'anno scorso l'abbiamo accettato perché la proprietà era nuova. Dalla prossima stagione mi auguro che Commisso riesca a riportare la Fiorentina in alto e auguro al prossimo capitano di portare a casa qualche trofeo".