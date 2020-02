Pasqual: “Adesso Iachini deve coinvolgere tutta la rosa. Chiesa? Il suo umore è cambiato”

L’ex capitano viola Manuel Pasqual a Radio Sportiva:

Genoa e Lecce hanno vinto tirando dentro Samp e Fiorentina nella lotta per non retrocedere. I viola con Iachini hanno fatto ottimi risultati, adesso dopo aver trovato la giusta quadratura deve essere bravo a tenere tutti in gioco fino alla fine. Chiesa? Farà meglio con un modulo diverso, col 4-3-3 ma adesso a livello di entusiasmo è cambiato. A livello mentale la Fiorentina lo ha ritrovato.