Parma-Fiorentina, probabili formazioni: Iachini ritrova un titolare, tanti dubbi per D’Aversa

PARMA – D’Aversa dovrà rinunciare allo squalificato Hernani e ha almeno quattro dubbi di formazione. In porta l’ex Sepe, difesa a quattro con Darmian a destra, Iacoponi e uno tra Bruno Alves e Dermaku al centro, Gagliolo o Pezzella a sinistra. A centrocampo Kurtic, altro ex, e Kucka, con loro Scozzarella o Brugman. In attacco conferme per Kulusevski e Gervinho, ballottaggio tra Cornelius e Caprari.

FIORENTINA – Iachini ancora senza lo squalificato Vlahovic, ma ritrova Caceres. L’uruguaiano sarà titolare nel trio con Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. A destra Lirola, a sinistra corsa a due tra Dalbert e Igor. In mezzo al campo tornano Pulgar e Duncan, mentre Ghezzal insidia Castrovilli. In attacco conferma per Chiesa, Cutrone può far rifiatare Ribery.