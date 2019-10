Parisi: “È bello giocare qui, i fiorentini ti danno tanto. Movimento in crescita”

Ecco le parole di Alice Parisi dalla Fiera di Scandicci:

“Fa molto piacere che anni e anni di sacrifici diano risultati, ma Firenze risponde sempre bene, non mi stupisco. Per noi il rientro dalle vacanze estive è stato speciale: con il cambio di proprietà si respira un’aria nuova, pulita, c’è entusiasmo, lo percepiamo. Il presidente è presente e la società ha voglia di far crescere il nostro movimento. Ma vedo che si punta a far crescere la Fiorentina in tutto il suo insieme. Professionismo? Impensabile che una giocatrice arrivi a 30 anni senza prospettive di pensione. Per noi è un lavoro, ci porta via tempo e non permette di fare altro, di studiare. Bisogna trovare un modo per permetterci di fare il nostro lavoro, credo che il modo ci sia. Non tutte le società sono legate al maschile, è vero, ma penso si possano trovare degli sgravi fiscali. Siamo in fase di transizione, chiamiamolo semiprofessionismo. In passato il mio obiettivo era andare all’estero? Beh, oggi l’estero è venuto da noi (indica De Vanna e Thogersen, ndr). Tante giocatrici straniere adesso vogliono l’Italia, questa è la risposta.