Paparesta: “Castrovilli? Non c’era solo la Fiorentina. Niente paragoni, ma è un patrimonio. Il VAR…”

Andrea Paparesta, ex arbitro e club manager del Bari, ha parlato a Radio Bruno Toscana riguardo a Gaetano Castrovilli:

“Un ragazzo che sta confermando giornata dopo giornata le caratteristiche che aveva quando da giovane vestiva la casacca del Bari. Ora è arrivato il momento della nazionale, Mancini sta facendo un lavoro in questo senso. Già le sue qualità si intravedevano a Bari, poi stringemmo un accordo con la Fiorentina per farlo crescere ancora. La Fiorentina, con cui abbiamo sempre avuto un buon rapporto, non era l’unica squadra interessata, c’era anche la Juventus ma non solo. Lo scopo era far crescere Gaetano in un settore giovanile di livello, poi io ho lasciato il Bari e subito dopo è stata fatta una gestione poco oculata. Castrovilli è un patrimonio del calcio italiano.

Giocate, atteggiamenti, sono quelli di un ragazzo che ha a cuore la Fiorentina e i compagni. Sa muoversi, paragoni non ne farei ma il ragazzo può fare un percorso importante.

Var? Non andare a rivedere gli episodi lascia un po’ perplessi, ci vorrebbe qualcuno che spiegasse. Come l’episodio di Sottil di domenica scorsa…”.