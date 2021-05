Papadopulo: “Vlahovic? Senza Prandelli dubito che sarebbe esploso”

Le parole di Papadopulo sull'exploit di Vlahovic

L'allenatore Giuseppe Papadopulo è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha parlato dell'esplosione di Dusan Vlahovic: "Ha avuto la fortuna di avere un allenatore come Prandelli che gli ha dato quel carattere e quella convinzione di cui lui aveva bisogno. Il cambio d'allenatore se non altro ha favorito la sua crescita e ora se ne avvale anche Iachini, che raccoglie i frutti di una maturazione avvenuta attraverso le difficoltà. Non so se senza cambio di tecnico sarebbe riuscito a percorrere questo cammino. Fiorentina? Spero che sull'onda lunga del risultato maturato con la Lazio chiuda bene il campionato".