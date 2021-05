Pancaro: “Generoso e incontentabile. Gattuso uomo giusto al momento giusto”

L’ex viola, oggi allenatore, Giuseppe Pancaro è intervenuto a Radio Bruno parlando del profilo di Gattuso, che ben ha conosciuto in carriera. Ecco le sue parole: “Mi rende felice il fatto che a Firenze sia stato accolto con grande...

"Mi rende felice il fatto che a Firenze sia stato accolto con grande entusiasmo perché è un allenatore che merita di essere celebrato così. È sotto gli occhi di tutti l'ottimo lavoro fatto a Milan e Napoli, a livello umano è un grande lavoratore. Mi fa piacere che abbia trovato subito una panchina così come quella della Fiorentina. All'interno del gruppo era quello che si sacrificava per tutti e dava l'esempio con i fatti: era un trascinatore, con il suo modo di fare si faceva volere bene da tutti. L'essere generoso è la qualità più giusta. Auguro il meglio a lui e alla Fiorentina, potrebbe essere la persona giusta al momento giusto. C'è disponibilità economica e potrebbe indicare la strada per tornare a competere con le prime della classe. Tatticamente ha una qualità che per noi allenatori è fondamentale: non si accontenta mai e si aggiorna continuamente. È un martello e si vede che a ogni esperienza aggiunge qualcosa: vuol dire che ha ancora ampi margini di miglioramento e crescita. Secondo me ha accettato perché ha visto delle potenzialità importanti per tornare ad essere un club di prima fascia in Serie A. Ci vogliono tempo e investimenti ma sembra che la viola abbia queste caratteristiche".